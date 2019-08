Ferragosto senza caldo estremo: aria fresca e temperature in calo

Prevista una rinfrescata generale delle temperature nei prossimi quattro giorni.

Stop al caldo estremo e quattro giorni con vento e temperature più umane: il Ferragosto salentino si prospetta più fresco e arieggiato.

Oggi, vigilia di ferragosto giornata dal cielo poco nuvoloso. Si vedrà qualche nuvola in più in transito nella seconda parte della giornata e soprattutto sui settori settentrionali non si esclude qualche scroscio di pioggia locale in scivolamento verso sud.

Temperature in calo dal pomeriggio/sera. Vento settentrionale con progressivo rinforzo. Mari: mosso l’Adriatico, poco mosso lo Ionio.