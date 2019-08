Devastazione all'Orte, il fuoco avanza nella notte: in fumo 100 ettari di macchia

Drammatico epilogo dopo il vasto incendio di ieri che si è alimentato per tutta la notte. In arrivo le squadre speciali dell’Arif.

È una vera e propria devastazione quella che si è consumata a Orte, splendida località di Otranto nel parco naturale, colpita ieri pomeriggio da un vasto incendio, sviluppatosi nella pineta che sovrasta la baia e che ha interessato circa cento ettari di macchia.

Uno scenario raccapricciante che è il risultato di una notte di fuoco, in cui le fiamme, anche per via del forte vento di tramontana, si sono spinte in lungo e in largo, riuscendo a resistere agli interventi dei vigili del fuoco da terra e dei Canadair dall’alto e riuscendo a raggiungere la falesia di zona Monaci e a lambire la struttura che lì sorge.