Le fiamme divampano nella baia dell'Orte: paura tra i bagnanti

In fumo pineta e macchia mediterranea. Ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme alla guardia costiera.



Paura in spiaggia questo pomeriggio. Un incendio è divampato a l'Orte, splendida baia nei pressi di Otranto. A fuoco decine di alberi e macchia mediterranea davanti agli occhi increduli dei tanti bagnanti che affollavano il litorale. Una colonna di fumo nero si è elevata, alimentata anche dal forte vento di tramontana.

Sono ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco del distaccamento di Maglie, intervenuti per domare le fiamme. Sul posto anche la guardia costiera per la sicurezza in mare.