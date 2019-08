Jakub Hukel si presenta: "In Italia tornei al top, darò il meglio"

Arrivano le prime dichiarazioni in gialloblù del nuovo schiacciatore della BCC Leverano, lo slovacco Jakub Hukel.

"Le mie sensazioni sono assolutamente positive. I campionati italiani hanno sempre una qualità elevata e io sono felice di prendere parte a questo nuovo torneo in Italia, ovviamente assieme alla mia nuova squadra della BCC Volley Leverano. I miei obiettivi sono quelli di aiutare il team a centrare i propri obiettivi stagionali, di giocare e di rappresentare la mia squadra al top delle mie possibilità. Farò sempre del mio meglio e darò tutto in campo per aiutare la BCC Volley Leverano. Non vedo l'ora di incontrare tutti e di conoscere i miei nuovi compagni".

Ultimi giorni di vacanza per staff tecnico e rosa, prima dell'inizio del raduno che partirà con le visite mediche fissate tra fine agosto e inizi settembre, mentre la dirigenza è impegnata a chiudere il discorso palazzetto e gli ultimi due acquisti di mercato. A coach Andrea Zecca, infatti, mancano ancora un secondo opposto e un altro laterale.