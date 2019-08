Terribile impatto tra mezzi sulla provinciale: auto sventrata, trattore ribaltato sull'asfalto

L’incidente è avvenuto attorno a mezzogiorno sulla strada che collega Soleto a Martano.

Paura attorno a mezzogiorno sulla strada provinciale 48, che collega Soleto a Martano, dove in circostanze in fase di ricostruzione (con ogni probalità una manovra di sorpasso non riuscita) una vettura è finita contro un trattore. L'auto, nell’impatto, è stata sventrata nella parte anteriore, mentre il mezzo agricolo, una volta colpito, si è ribaltato sull’asfalto.

Il conducente del mezzo ha avuto i riflessi di riuscire ad abbandonare la guida prima che il trattore si riversasse sul manto stradale, riuscendo ad uscire illeso dal brutto incidente. Anche il conducente dell’auto non sarebbe in condizioni gravi. Sul posto, sono intervenuti per i soccorsi i vigili del fuoco e i sanitari del 118.