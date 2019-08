Notte di Ferragosto a Tricase Porto, con Renzo Rubino cast di qualità

Torna l’appuntamento "Notte di Ferragosto a Tricase Porto", settima edizione dell’evento organizzato dall’associazione Maestrale, con la direzione artistica di Roberto Esposito e Renzo Rubino, il supporto ed il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Il piccolo borgo di Tricase Porto si popola di musica ed eventi durante la magica notte di mezza estate. Piazzette e viuzze si riempiono di note mercoledì 14 agosto, già dalle 22, aprirà la manifestazione “La danza delle spade dei pescatori” in piazzale della Rotonda: una voce narrante racconterà la vicenda, realmente accaduta nell’ottocento, e ritrovata nel documento ufficiale di un giudice dell’epoca, di un alterco tra due famiglie di pescatori nato per ragioni di lavoro ma finito in questione d’onore in un furibondo duello “alle lame”. Rappresentazione in vecchio stile, scandita dal ritmo dei tamburelli, “ronde” attorno ai danzatori e il fuoco delle “spade” racconteranno di uomini e di mare.

Il mimo Junco, già presente nelle ultime due edizioni, veste in abito marinaresco e prende contatto diretto con la gente, gioca coi bambini e con i grandi. Un tocco di colore in ogni momento, ma soprattutto una figura chiave per i ristoratori che lo vedono “entrare” nelle sale e intrattenere direttamente a tavola i loro ospiti.

Alle 23.00 La Street band BEDIXIE, vestita a strisce bianche e rosse, con in testa un cappello di paglia e un megafono chiamerà a raccolta la gente verso la banchina del Porto, marciando allegramente per le strade sulle note swing degli anni 30 e del jazz.

Alle 24.00 la musica si sposta sull’ antico veliero Portus Veneris, antica imbarcazione di origine egea, ancorata al centro del porto e concesso, solo per questa notte speciale, come esclusivo palcoscenico.

Renzo Rubino lascerà il suo gozzo e salirà sulla Portus Veneris, e fino all’alba terrà un concerto dedicato al mare. La scaletta sarà esclusivamente dedicata a temi e racconti marinareschi. Ad accompagnarlo una super band formata da Mauro Ottolini, Vincenzo Vasi, Michele D’Elia e Roberto Esposito.

Sul ponte del veliero, ad accompagnare Rubino tutta la notte fino all’alba ci saranno ospiti di eccezione della musica e del teatro come: Francesco Tricarico, Tosca, Simona Molinari, Alessandro Haber, Violante Placido, Chiara Galiazzo, Ilaria Graziano e Francesco Forni. L’ultimo momento della festa arriverà alle ore 5.00 del mattino quando la luce dell’aurora si fa lentamente strada tra i maestosi alberi del Portus Veneris chiedendo alla luce artificiale di farsi da parte. Di lì a poco nascerà il Sole



La notte di ferragosto di Tricase porto è un evento del Comune Di Tricase ideato, coordinato e diretto da Associazione MAESTRALE con la direzione artistica di Roberto Esposito e Renzo Rubino.

Direzione tecnica e reportage Ientu Film.

Grazie al comandante del Portus Veneris, Carlo Martella, e il suo equipaggio. Al comandante Angelo Spada della Capitaneria di Porto.

Grazie anche alla Magna Grecia Mare e Libeccio Associazione. Al supporto e alla collaborazione di Menamè, Taverna del Porto, Bolina Restaurant - Pizzeria - Cocktails Bar, Porto Vecchio, bar Havana beach.

Mercoledì14 agosto

Tricase Porto

Dalle ore 21

Ingresso libero

Info: 328/9540754

Line-up

Renzo Rubino

Francesco Tricarico

Tosca

Simona Molinari

Alessandro Haber

Violante Placido

Chiara Galiazzo

Ilaria Graziano

Francesco Forni.

Be Dixie