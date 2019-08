Sorpresi mentre macellano clandestinamente cinque agnelli in una masseria: denunciati

I carabinieri hanno fatto irruzione in una masseria di San Vito dei Normanni, denunciando dieci persone.

Sono stati sorpresi in una masseria di San Vito dei Normani, mentre stavano macellando clandestinamente 5 agnelli: sono stati denunciate dai carabinieri dieci persone indagate per macellazione clandestina di animali e preparazione di carni in luoghi diversi da quelli autorizzati: si tratta dei proprietari della struttura, tutti cittadini originari del Marocco, residenti in vari comuni della provincia di Brindisi.