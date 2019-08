Frata Nardò, tutto pronto per la preparazione e amichevoli

Ancora qualche giorno e poi la stagione 2019/20 della Frata "Andrea Pasca" Nardò aprirà ufficialmente i battenti: ritrovo fissato per sabato 17 agosto.

Ultimi giorni di vacanza, poi la Frata "Andrea Pasca" Nardò si tufferà a pieno ritmo nella stagione 2019/20. Il prossimo weekend, precisamente nei giorni 17 e 18 agosto, per i granata "primo giorno di scuola" scandito dai testi fisici; lunedì 19 agosto sarà la volta del ritrovo sul parquet del Pala "Andrea Pasca" agli ordini di coach Gianluca Quarta e del suo staff.

Il consueto lavoro per mettere benzina nelle gambe in vista della prossima stagione, la terza consecutiva in Serie B, sarà accompagnato dalle seguenti amichevoli con orari di inizio che saranno comunicati di volta in volta:

Giovedì 29 agosto: Lupa Lecce (Pala "Andrea Pasca")

Sabato 31 agosto: Lions Bisceglie (PalaDolmen)

Giovedì 5 settembre: Lov?en Cetinje (PalaCarrassi)

Domenica 8 settembre: Cus Taranto (Pala "Andrea Pasca")

Mercoledì 11 settembre: Lupa Lecce (PalaVentura)

Domenica 15 settembre: Francavilla (Pala "Andrea Pasca")

Sabato 21 e domenica 22 settembre: Nardò, Cestistica Ostuni, Cus Taranto e Francavilla per il Memorial "V. Gentile" (Palasport di Ostuni).