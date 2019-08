Lecce - Salernitana: tutte le informazioni per acquistare i biglietti

L’U.S. Lecce comunica che a partire dalle ore 15:00 del 13 agosto 2019, saranno in vendita i biglietti per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia 2019/2020 Lecce _ Salernitana in programma domenica 18 agosto ore 20.45.





Si invitano tutti i tifosi a:





- rispettare la disciplina dei titoli di accesso e del Regolamento d’Uso dello stadio “ E.Giardiniero ” - Via del Mare di Lecce;





- premunirsi, in tempo utile, del biglietto d’ingresso;





- raggiungere lo stadio con debito anticipo per evitare lunghe c ode davanti ai varchi d’accesso e ai botteghini.













Settore

Prezzi



Prezzi Giorno Gara





Intero €



Ridotto



Intero €



Ridotto





Poltronissime

65 ,00

30 ,00

25,00

33 ,00



Tribuna Centrale Sup

40 ,00

20 ,00

45 ,00

23 ,00



Tribuna Centrale Inf.

25 ,00

13 ,00

30 ,00

16 ,00



Tribuna Est Sup.

16,00

8 ,00

22 ,00

11 ,00



Curve Nord/Sud

10 ,00

5 ,00

15 ,00

8 ,00



Ospiti

10 ,00

5 ,00

















Ridotti : riservato a :





- bambini/ragazzi che non hanno compiuto il 14 ° anno di età al momento dell’acquisto;

- uomini che hanno compiuto il 65 ° anno di età al momento dell’acquisto ;

- donne

-

Prezzi Giorno Gara: il giorno della gara la maggiorazione dei prezzi sarà applicata solo presso il punto vendita “Botteghini Stadio”.

Per questa gara saranno validi i titoli di accesso nel settore handicap della Tribuna Est della stagione 2018/2019







BOTTEGHINI STADIO





I botteghini saranno aperti il giorno della gara a partire dalle ore 10:00









L’acquisto dei tagliandi per il settore ospiti , fino a diversa comunicazione da parte dell’Osservatorio, sarà possibile solo ai titolari di Fidelity Card, acquistabili presso tutti i punti vendita VIVATICKET abilitati (acquisto online momentaneamente non abilitato) .





Richiesta di autorizzazione coreografie/striscioni