Semaforo verde per la Coppa Italia: Lecce al Via del Mare con capienza ridotta

Il Lecce potrà giocare la sfida contro la Salernitana di Ventura tra le mura amiche.

Il Lecce potrà esordire nella nuova stagione agonistica tra le mura amiche: questa mattina, infatti, è stato effettuato un sopralluogo nello stadio Via del Mare da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza, per verificare gli interventi di adeguamento e le condizioni di agibilità della struttura, in vista della sfida di domenica prossima, valida per il terzo turno di Coppa Italia, contro la Salernitana.

La commissione ha rideterminato la capienza massima autorizzata in 31.533 spettatori, alla luce della sostituzione dei seggiolini nei Settori Tribuna Est, Curva Nord, Curva Sud e Settore Ospiti e della riapertura dei tre Settori Distinti.

Tale capienza, come chiarito in una nota della società giallorossa, sarà riverificata prima dell’inizio del campionato. Limitatamente alla gara Lecce – Salernitana, in programma domenica 18 agosto e valevole come Terzo Turno di Coppa Italia, la CPVLPS ha autorizzato una capienza di 27.914 spettatori, per effetto dell’interdizione della parte inferiore della Tribuna Est, ancora interessata da lavori.