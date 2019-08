Torna in Puglia l'incubo Seu, bimba di un anno ricoverata a Bari: è grave

Ricoverata a Bari una bimba di appena tredici mesi: la prognosi è riservata. Indagini dei Nas.

Torna l’incubo Seu, la sindrome emolitica uremica, in Puglia: una bimba di circa tredici mesi, originaria di Bitonto è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari.

Al momento, la prognosi è riservata visto che la funzionalità renale della piccola appare compromessa.