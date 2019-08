Passeggiata culturale tra le vie del paese sulle pagine di "Alezio. Le strade, le storie"

L'ultimo degli appuntamenti d'agosto dell'Associazione Atlantide di Alezio si terrà martedì 13 agosto, alle ore 21 a partire dal punto di ritrovo del Piazzale Don Gaetano Schirinzi ad Alezio.

Da lì prenderà il via una passeggiata culturale per le strade del centro storico della cittadina messapica sulle pagine dell’omonimo libro “Alezio. Le Strade, le storie” di Walter De Santis e Vincenzo Romano, pubblicato dall'Associazione Culturale Atlantide e presentato il 2 giugno scorso. La trasposizione tra le vie del paese delle pagine del libro, con un viaggio tra fotografie inedite e aneddoti per raccontare Alezio e i suoi abitanti attraverso la trasformazione della sua toponomastica. I vecchi luoghi di ritrovo, le strade e i rioni che di generazione in generazione hanno mutato nomi e conformazione, lasciando dietro di sé storie e ricordi di vita. Ad accompagnare il percorso tra i vicoli della cittadina messapica, Gabriella Vantaggio e le sue composizioni poetiche sul territorio.

L'evento si svolgerà in collaborazione con l'Associazione La Scatola di Latta di Botrugno.