Tragico schianto all'alba sulla litoranea: muore 31enne di Martano, due feriti

Il terribile incidente è accaduto poco prima delle 5 nei pressi di Torre Inserraglio.

Ancora sangue sulle strade salentine: nella notte, poco prima delle 5, sulla strada tra Sant’Isidoro e Santa Caterina, nei pressi di Torre Inserraglio, un’auto e una Ducati si sono violentemente scontrati. Nella circostanza, ha perso la vita un 31enne di Martano, Mattia Maggio.

In gravi condizioni invece la sua compagna 27enne, che si trovava a bordo con la vittima, condotta in codice rosso, al “Fazzi” di Lecce, dove si trova in prognosi riservata. Alla guida dell'auto un 22enne di Porto Cesareo, anch'egli ricoverato in ospedale e sottoposto agli accertamenti del caso.