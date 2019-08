Terrore in città: esplodono tre colpi di pistola contro un'auto e fuggono via

Inquietante intimidazione, ieri sera, poco dopo mezzanotte, a Lecce.

Mistero e terrore a Lecce, dove nella notte, tre ignoti malviventi, attorno alle 00.30, hanno aperto il fuoco in via Ada Cudazzo: in particolare, sono stati esplosi tre colpi di arma da fuoco verso una Fiat Punto, parcheggiata in strada, di proprietà di un uomo di Lequile, già noto alle forze dell’ordine.

Distrutto il lunotto posteriore e dei vetri laterali destri della vettura. I banditi, responsabili dell’accaduto, avevano il volto travisato da passamontagna e, dopo aver sparato i colpi, si sono dileguati.