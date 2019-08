"La Luna adesso", a Torrepaduli il libro di Pierluigi Mele

Nel piazzale antistante l’Info Point in Largo San Rocco la presentazione del romanzo di Pierluigi Mele.

Lunedì 12 agosto alle ore 21.00, presso il Piazzale Antistante l’Info Point di Torrepaduli in Largo San Rocco, l’Associazione Made in Soap, in collaborazione con ODV Kairòs, presenta il nuovo romanzo di Pierluigi Mele, La Luna Adesso (Lupo Editore).

Dialogano con l’autore: Sandra Piceci e Francesca Malerba, autrice e ricercatrice scientifica presso l’Istituto Europeo di ricerca sul cervello (EBRI). Letture a cura di ODV Kairòs.

Pierluigi Mele, dopo il fortunato “Da qui tutto è lontano”, torna al romanzo con una storia intensa e coinvolgente. Approfondendo temi a lui cari, quali il tempo e la memoria, l’autore ci conduce stavolta lungo una storia, quella dell’Alzheimer, trattata con profonda discrezione. Il racconto sonda, infatti, i rapporti che legano i protagonisti del romanzo alla memoria. Perché la malattia ha questa forza: ci costringe a fare i conti con noi stessi. La scienza lo conferma: alla perdita della memoria, sopravvive una sorta di nocciolo dell’amore, in grado di resistere alla fine. La storia si snoda tra Porto Selvaggio, la Sicilia e l’Africa, attraverso flussi temporali e narrativi spontanei, che riportano ai salti della memoria “ammalata”.