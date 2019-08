Follia a Nardò, imbraccia due fucili e spara dal terrazzo di casa: arrestato

L’episodio nella serata di ieri a Nardò. Sul posto, gli agenti di polizia che hanno arrestato il responsabile.

In preda all’ira ha afferrato due fucili da collezione e ha sparato dal terrazzo della propria abitazione: è accaduto ieri pomeriggio, a Nardò, in via Tommaseo, dove nella serata di ieri un 53enne del posto, Antonio Bizzarro, è stato arrestato dagli agenti del commissariato locale.

L’uomo avrebbe esploso i colpi, secondo le prime ricostruzioni, dopo una furiosa lite con alcuni conoscenti, ma ulteriori verifiche sono in corso: fortunatamente, però, nessuno si è fatto male.

All’arrivo dei poliziotti, gli agenti sono riusciti a disarmare l’uomo e ad arrestarlo. Dalle indagini è emerso che i fucili appartenevano a un conoscente deceduto nei mesi scorsi e che le forze dell’ordine credevano rubati.

