Galatone, torna la "Sagra del Carnevale"

Ritorna, anche quest’anno, la “Sagra del Carnevale” giunta alla sua 5^ edizione.

Saranno 3 giorni di risate e divertimento nel corso dei quali assaggiare i piatti tipici della tradizione culinaria salentina preparati appositamente dai nostri ristoratori.

L'appuntamento si rinnova, quindi, per i giorni 11-12-13 agosto in Piazza Ss. Crocifisso, in uno scenario barocco tra i più belli di tutta la provincia.

La “Sagra del Carnevale”, chiamata così per congiungere, già dal nome, un connubio strano e diverso dai classici stereotipi, è un evento che nasce con l’intento di unire, l’organizzazione del carnevale tipico del periodo invernale con quella che è la “Sagra”, momento gastronomico ormai diventato must dell’estate salentina e pugliese in generale.

In pochi anni la “Sagra del Carnevale” è già diventato uno degli eventi gastronomici più attesi del Salento, data l’ottima qualità dei piatti preparati dai migliori ristoratori e pasticceri della città ai quali si accompagnano esilaranti momenti di divertimento, allegria e musica.

La "Gastroallegria", così definita allegoricamente per unire l’allegria del carnevale alla gastronomia, soddisferà tutti i palati, attraverso la degustazione dei migliori prodotti tipici locali salentini come le immancabili pettule unite al gusto delle purpette e a quello dei panzerotti per iniziare; purpu alla pignata, pezzetti di cavaddhu, bombette, carne alla brace di tutti i tipi, nonché insalata di mare, polpette di polipo e frittura di calamari per continuare. Infine spazio al re dei dolci salentini, il pasticciotto, oltre a tanti deliziosi e rinfrescanti gelati.

Molteplici e variegati saranno gli artisti che si alterneranno sull’apposito palco predisposto in Piazza SS. Crocifisso nei 3 giorni di sagra.

Ad aprire l’esilarante e straripante ironia gallipolina di Vata Barba, per poi passare all’animazione di “Zigo e i Caroselli”. Lunedì 12 agosto, invece, l’esibizione di Tekemaya, reduce dal grande successo di The Voice of Italy, e degli 88Max, tribute bande dei mitici 883.

Martedì 13 agosto, infine, chiuderanno i “Ligarock”, tribute band di Ligabue, Giulia Margiotta, giovane ed interessante voce galatonese, e gli “Avvocati divorzisti”.