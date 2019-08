Matino e le sue bellezze nascoste: torna "Vicoli d'Arte"

Il Comune, la Regione Puglia, Il Teatro Pubblico Pugliese e la Proloco Sant’ Ermete con la collaborazione dell’Istituto Statale comprensivo locale e le associazioni “Matinum” e gli “Amici del Presepe” sono lieti di presentare la IV edizione dell’evento che negli anni precedenti ha riscontrato un notevole successo con oltre 15.000 presenze.

Si terrà nel centro storico di Matino quest’oggi, a partire dalle ore 21, la quarta edizione di “Vicoli d’Arte”. La presentazione ufficiale dell’evento ha visto anche la presenza dell’assessore regionale per il turismo Loredana Capone.

“Un bellissimo progetto quello del Comune di Matino realizzato in collaborazione con i ragazzi dell’Istituto comprensivo statale e la Pro Loco -ha commentato l’assessore – La scommessa è valorizzare la bellezza più nascosta delle nostre città, fatta di vicoli, corti, scorci, attraverso l’arte e la creatività. Dalla pittura all’artigianato, alla musica: oltre due chilometri di percorso in cui a fare da ciceroni saranno proprio i ragazzi della scuola primaria e secondaria di Matino che, per l’occasione, presenteranno una mappa dei tesori della città con disegni dei monumenti e testi descrittivi curati direttamente da loro. Matino è una città che sta puntando molto sulla cultura, una città che ha colto il senso della sfida regionale e che sta cercando di valorizzare il suo patrimonio ripartendo dalla cosa più importante: sensibilizzare i cittadini, coinvolgendo i più piccoli. Infondo è la consapevolezza il primo passo che si deve compiere se si vuole costruire un futuro diverso, un futuro migliore. La Regione è felice di accompagnare questo percorso”.

“Con questa serata Matino presenta il suo splendido centro storico -racconta il Sindaco Giorgio Toma – rivelando i tesori fatti di chiese palazzi frantoi vicoli e corti attraverso il racconto di guide speciali quali i nostri ragazzi dell’istituto comprensivo”. “Vicoli d’arte” è un viaggio nel cuore di Matino…tra stradine chiese, corti e Palazzo Marchesale che ospiterà due mostre esclusive: la prima dedicata alle macchine progettate da Leonardo Da Vinci e realizzate da Giuseppe Manisco appartenente alla Collezione del Museo Leonardo di Galatone; la seconda denominata “Il Sigillo del Marchese” il quale dopo 40 anni di assenza ritorna in esposizione.

Per l’occasione, guide speciali saranno gli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale di Matino che accoglieranno i visitatori e li intratterranno raccontando loro, in lingua italiana e inglese, curiosità e particolarità del patrimonio artistico e culturale che hanno conosciuto nel corso dell’anno scolastico partecipando al PON – Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Nel percorso saranno presenti oltre 50 esposizioni d’arte in ogni sua forma: pittura, scultura, cartapesta.

Numerosi saranno gli spettacoli: esibizione di artisti di strada con Gabriele Casarano e il suo spettacolo del fuoco, il Mone Mone Show, Clow e Giocoleria; L’Annina con il suo “Le Petit tap” performer tip tap e cabaret; le esibizioni di danza di vario genere della Victory Dance di Parabita e quella Country Western Dance della scuola Wild Angels e i ballerini di tango da tutta la provincia di Lecce.

Non mancherà il divertimento per i più piccoli con un’intera area a loro dedicata: La Strada Dei Balocchi tra spettacoli di magia, bolle di sapone ed ospiti speciali come le principesse più amate a cura delle Frozen Sister di Lecce.

Novità di quest’anno due piazze dedicate allo street food con i prodotti tipici salentini. Ospite speciale in piazza San Giorgio, il personaggio facebook del momento direttamente da Tiggiano: “THE KING OF MORTADELLA”.