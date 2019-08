Idea Valzania per arricchire un centrocampo di qualità e quantità

Il centrale classe 1996 di proprietà dell'Atalanta potrebbe andare a completare il reparto mediano di mister Fabio Liverani. Su Valzania ci sono anche Parma e Brescia.

Con i colpi Farias e Rispoli in via di ufficializzazione, il Lecce spunta due delle caselle ancora da completare per ultimare la rosa 2019-20 che tra quindici giorni esordirà a San Siro sponda Inter.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport Puglia, il ds Mauro Meluso e mister Fabio Liverani avrebbero individuato una mezzala che potrebbe fare al caso loro. Si tratta di Luca Valzania, centrale classe 1996 romagnolo, di proprietà dell’Atalanta ma l’anno scorso in forza, da gennaio, al Frosinone con cui ha segnato anche due gol. Il calciatore vanta anche dieci presenze nell’Under 21 che fu di Gigi Di Biagio, anche se non è stato poi convocati per i recenti Europei. Su Valzania ci sarebbero anche Brescia e Parma.