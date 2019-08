Abuso di alcol e risse, notte intensa per il 118: 5 minori in ospedale

Ambulanze al lavoro sooprattutto nelle marine a più alta densità di giovani: 38 le persone soccorse per abuso di alcolici.



Ore di super-lavoro nella notte di San Lorenzo per il 118. Ben 150 sono stati gli interventi di soccorso di cui 35 per persone in stato di ebbrezza da alcool o altro. Il personale sanitario del 118 ha accertato 38 casi di abuso di alcool e in tutto 19 persone sono state trasportate in ospedale. Tra questi anche anche sei minorenni: 5 ragazzi ed una ragazza tra i quali e il più piccolo ha 14 anni. Le ambulanze hanno raggiunto soprattutto le località costiere ed in misura prevalente Gallipoli, Otranto, Porto Cesario, Torre Lapillo e Torre San Giovanni. Fortunatamente non si sono registrati gravi incidenti stradali ma in alcuni casi, forse a causa dell'abuso di alcol, sono scoppiati diverbi violenti e risse che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine: è accaduto a Gallipoli, Lequile e ad Andrano.