"Furbetti" del reddito di cittadinanza, scatta la denuncia per una 58enne

La donna ha percepito quasi duemila euro di sussidio da maggio in poi nonostante avesse un altro lavoro.

Incassa il reddito di cittadinanza ma in realtà ha un altro lavoro. I carabinieri di San Michele Salentino hanno individuato e denunciato una 58enne del posto per false dichiarazioni e omessa comunicazione delle variazioni di reddito, nonché truffa aggravata. In particolare dalle indagini svolte dai militari, è emerso che la donna ha percepito indebitamente dal mese di maggio 2019 il “reddito di cittadinanza” per un ammontare mensile di 600,58 euro incassando indebitamente 1801,74 euro, nonostante svolgese di fatto un'attività lavorativa.