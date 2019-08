Sorpreso a Casalabate con due etti di marijuana nello zaino, arrestato 18enne

Il giovane incensurato è stato individuato dai carabinieri.



Fermato con la marijuana nello zaino la notte di San Lorenzo, finisce in manette un 18enne di Trepuzzi. Si tratta di Ludovico Nicolì, colto in flagranza di reato dai carabinieri durante un controllo a Casalabate alle 3 della scorsa notte. Il giovane, alla vista dei militari, ha tentato di disfarsi di un involucro contenente circa 7 grammi di marijuana; successivamente hanno esteso la perquisizione personale ad uno zaino che il giovane portava in spalla ed è stato rinvenuto un ulteriore involucro contente circa 240 grammi della stessa sostanza, oltre ad un bilancino elettronico.

Lo stupefacente e il bilancino sono stati sottoposti a sequestro. Il ragazzo dichiarato in arresto, espletate formalità rito, è stato condotto presso il proprio domicilio come disposto dall’Autorità Giudiziaria