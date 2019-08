Il treno lo travolge mentre cammina sui binari: in fin di vita 21enne a Maglie

È accaduto in serata. Ancora poco chiare le dinamiche della vicenda: al ragazzo è stato amputato un braccio. Indagano i carabinieri.

Era a poche centinaia di metri dalla stazione, proprio sui binari che passano sopra il sottopassaggio per la via di Otranto, quando è arrivato il treno che lo ha investito travolgendolo e riducendolo in fin di vita. È accaduto in tarda serata a Maglie. Vittima un 21enne, subito soccorso, ma che i medici del "Fazzi" disperano di salvare: intanto sono stati costretti a tagliargli un braccio.