Tragico schianto tra auto e moto: perde la vita centauro 46enne

Nel terrificante incidente ha perso la vita un uomo di Minervino di Lecce.

Un terribile schianto tra auto e moto si trasforma in tragedia: ha perso la vita nell’incidente, avvenuto nel pomeriggio a Cerfignano, frazione di Santa Cesarea Terme, un centauro 46enne, Giuseppe Rizzello, originario di Minervino.

L’uomo viaggiava a bordo della sua moto, quando, a un incrocio, si è scontrato, in circostanze in fase di ricostruzione, con una Volkswagen condotta da una turista. Un impatto terrificante che ha spezzato il mezzo su cui si trovava la vittima. Sul posto, immediati i soccorsi del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.