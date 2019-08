Detenuto esce dalla doccia e prende a pugni un agente: trauma cranico e lesione del timpano

È accaduto ieri a Borgo San Nicola. La denuncia è arrivata dal segretario aggiunto Osapp, Pasquale Montesano.

Un detenuto extracomunitario uscito dalla doccia ha preso a pugni, per futili motivi, il poliziotto penitenziario di sezione. È accaduto ieri nel carcere di Borgo San Nicola. L’agente è stato accompagnato con urgenza presso il Pronto soccorso dell’ospedale cittadino per le necessarie cure e dimesso con giorni dieci di prognosi per trauma cranico e lesione del timpano. A dare la notizia è Pasquale Montesano, segretario generale aggiunto dell’Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria). “Le carceri italiane -aggiunge- si connotano in questo momento oltre che dell’evidente inefficienza dalle continue aggressioni subite dal personale di polizia penitenziaria. I detenuti che aggrediscono i poliziotti penitenziari sanno bene di detenere un potere e una tutela di molto superiori a quelle possedute dagli agenti