"Bande a Sud": si parte con i Boomdabash

Il festival si concluderà il 16 agosto con il concerto degli Avion Travel.

Un inizio col botto quello della 8° edizione di “Bande a Sud – Suoni tra due mari”, il festival degli immaginari bandistici (evento di punta del progetto triennale Il Suono Illuminato), che prende il via con il concerto dei Boomdabash, la cui aperture è affidata a Morello Selecta Dj.

Boomdabash. È un ritorno a casa quello della crew salentina, dopo gli ultimi grandissimi successi e lanciatissima nell’intenso “Per un milione tour”, dal titolo del brano presentato all’ultimo Sanremo.

Un successo radiofonico, un “tormentone” canticchiatissmo ovunque, che ha fatto seguito a un altro grande successo della scorsa estate, “Non ti dico no”, cantato in coppia con Loredana Bertè. Successo confermato, esattamente un anno dopo, dal recentissimo “Mambo salentino”, questa volta in un duetto tutto salentino con una delle regine del pop italiano, Alessandra Amoroso.

Incontri che confermano la versatilità della band salentina, in grado di mixare sapientemente in un tutt’uno davvero inedito e sorprendente i tanti elementi del reggae, poi soul, drum and bass e hip hop. Il loro stile iniziale, schietto quanto radicale e impegnato, è in grado così di sposarsi anche con il pop e tanti suoi protagonisti e di accontentare il pubblico di diversi “palati”.

Sul palco di Largo Margherita i Boomdabash attraverseranno la loro storia musicale, iniziata con le dancehall e anni di militanza nel reggae movement italiano e salentino, proseguita poi con un primo album, “Uno”, che svelò subito lo straordinario talento della crew.Biggie Bash, Payà (il trepuzzino Paolo Pagano), Blazon e Mr.Ketra hanno da poco festeggiato i 15 anni di carriera. Partita dal Nord Salento e approdata ovunque.

Morello Selecta Dj e Producer Salentino originario di Trepuzzi, Fondatore dell' etichetta musicale Yah Man Records e facente parte dell' gruppo Adriatic Sound e Richie Stephens and the Ska Nation.

Il festival Bande a Sud continua lunedì 12 con La Festiva delle Bande di Strada, che, per il coinvolgimento della comunità, rappresenta il cuore del festival, una lunga e suggestiva carovana di talentuose street band nazionali, diverse per genere e colori, dopo aver percorso le vie del centro storico, si incontrano sotto e sopra la cassarmonica per una festosa jam finale fino a tarda sera.

Tra queste, una particolarissima e grande banda composta da decine di bambini protagonisti del progetto Bande a Sud Kids, con i laboratori condotti dall’associazione Blablabla, e la costruzione di strumenti musicali con materiale di riciclo, strimpellati, soffiati e percossi poi durante la festosa parata finale, che annuncia, alle 20.00, quella delle attese street band: Bandakadabra (Piemonte), Bandita officina del ritmo (Puglia), Sud Street Band (Sicilia),Second line (Toscana), The Fantomatik Orchestra (Toscana), Magica Boola Brass Band (Toscana),Banda Giovanile, Majorettes e Sbandieratori associazione “Note nel Pentagramma” (Puglia), Mabò band (Marche). Colorano la parata un’allegra carovana di Artisti di strada ed il romantico e sorprendente Carillon Vivente.

Martedì 13, nuovo format per il festival, con Street Soundscape. La strada che vibra, con otto postazioni sparse in città, con protagonisti ensemble e band di vario genere e altrettante particolari offerte enogastronomiche, quelle di Bande a Food. Spin-off enogastronomico della rassegna musicale, organizzato da Vestas Travel, un laboratorio di contaminazioni e rivisitazioni inedite, di storie culinarie con i cuochi, gli operatori dello street food, le aziende dell’agroalimentare, i vini e i birrifici artigianali, ambasciatori di un territorio ancora tutto da scoprire (anche) attraverso il gusto.

Queste le band: Lame da barba, Le train manouche, Billi Brass Band, Positive Vibes guest Giancarlo Dell'Anna (Vudz), Ohm & Blues, Kalinka, Andrea Sabatino Lotus Trio, Orchestra MITO-Tito Schipa, Duo Mangani-Donegà.