Coppia di truffatori in azione a Gallipoli: pretendono anticipo per merce mai ordinata

Il Commissariato di Gallipoli mette in guardia i commercianti viste le numerose segnalazioni.

Sono stati i commercianti di Gallipoli a segnalare, a più riprese, la presenza di truffatori in azione sul territorio comunale. A dare l’allarme, il commissariato della città jonica che ha diffuso la descrizione dei due, originari probabilmente del barese o del foggiano. Si tratta di un uomo, dell’apparente età di circa 50 anni, alto all’incirca 1,80 metri, di corporatura esile, capelli corti e brizzolati e che si accompagna con un altro uomo, dell’età di circa 40 anni, alto circa 1.60 metri ed un po’ robusto, capelli corti e neri. Sono stati visti a bordo di una Opel Zafira di colore grigio.

Il truffatore, mettendo in atto un vero e proprio raggiro commerciale, induce solitamente un addetto alla struttura ricettiva o commerciale a consegnargli una somma che si aggira dai 110 fino ad arrivare anche a 160 euro in cambio di una presumibile consegna di prodotti alimentari o di arredo per la casa e giardino, in realtà mai richiesti dai titolari delle strutture, di cui i truffatori riescono a conoscere il nominativo.

La coppia, infatti, prendendo di sorpresa l’operatore turistico o commerciale, approfittando il più delle volte del trambusto, dopo essersi assicurati della mancanza sul posto del titolare, inscenano una telefonata lasciando intendere, che la consegna dei prodotti è stata concordata e che, proprio tramite la telefonata, è stata confermata anche nel corrispettivo da pagare in contanti, ovviamente, senza rilasciare alcuna ricevuta di avvenuta consegna delle merce, peraltro sempre priva di etichetta. Incassata la somma, i truffatori fanno perdere le proprie tracce.

Gli agenti stanno svolgendo indagini finalizzate a rintracciare gli autori delle truffe.