Impatto tra due auto sulla strada per San Cataldo: ferita una 35enne

L'incidente potrebbe essere stato la conseguenza di un malfunzionamento dei freni di una delle due vetture.



Una donna di 35 anni è rimasta ferita nell'impatto. Due auto si sono scontrate questa mattina sulla Lecce - San Cataldo, all'altezza dell'intersezione con via Carlo Piaggia. Si tratta di una Renault Megane e di una Peugeot 207. Quest'ultima, condotta da un uomo di 72 anni ha colpito la fiancata della Renault, a bordo della quale c'era una famiglia milanese originaria del Salento. Fortunatamente non si sono registrate conseguenze né per il conducente della Peugeot, né per marito e figlio di 3 anni della 35enne ferita.

Sul posto, oltre al 118, anche gli agenti della polizia locale di Lecce, che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.