Lecce, doppio colpo: tutto fatto per Farias. Rispoli firma biennale

Doppio colpo in poche ore per i giallorossi.

Doppio colpo di mercato per il Lecce in poche ore: dopo essersi assicurato le prestazioni sportive dell’ex difensore del Sassuolo, Cristian Dell’Orco, la società giallorossa, secondo quanto riportato dalle maggiori testate sportive, è a un passo dall’ufficializzare l’acquisto di Diego Farias, attaccante in forza al Cagliari.

Farias, che l’anno scorso era finito in prestito all’Empoli, è stato ceduto al Lecce in prestito con un obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro. L’arrivo dell’attaccante, però, non cancella la ricerca di un’altra punta centrale da parte di Meluso.