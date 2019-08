Le Notti del Mito, l'ottava edizione a Caprarica

Quattro serate di musica, gastronomia, birra, drink, baby park, allestimenti d’arte al Parco Kalòs di Caprarica di Lecce. Ingresso Libero.

Per l’ottavo anno consecutivo tornano presso il parco Kalòs, a Caprarica di Lecce, "Le Notti del Mito", grande evento dell'estate.

La nuova edizione sarà una grande festa, resa unica ed imperdibile proprio dall’esperienza maturata negli anni – come spiegano gli organizzatori – esperienza che ha permesso di “costruire” un evento completamente rinnovato, studiato in ogni dettaglio e che con le varie esibizioni musicali, allestimenti d’arte e live show culinari mira ad incuriosire, interessare e trascinare il pubblico nella fascinosa energia delle notti d’estate.

Il tutto si svolgerà in uno scenario unico dalla bellezza mozzafiato, quello del Parco Kalòs a Caprarica di Lecce, luogo incantevole in cui il cielo è così vicino alla terra da poter sentire la carezza delle stelle.

“Le Notti del Mito rappresentano un’attrazione unica nel panorama degli eventi agostani del Salento – dichiara il sindaco di Caprarica, Paolo Greco - il perfetto connubio tra storia, cultura, gastronomia e musica racconta l’intera magia di un territorio e delle tante evoluzioni che lo hanno caratterizzato”.

Kalòs è senz’altro il parco tematico a cielo aperto più attraente del nostro territorio, e non solo, e Le Notti del Mito fanno calare i partecipanti in un’atmosfera suggestiva e magica.

Durante l’evento sarà, inoltre, possibile visitare il parco con le sue maestose ricostruzioni storiche. Lungo i dolci e suggestivi declivi della Serra di Tiberio, Ottavio e Costantino, attraverso la visita guidata nel museo Kalòs, si potranno scoprire e riscoprire le radici dell’identità culturale del Salento, accompagnati dalla magia di suggestive luci e giochi di colore. Un affascinante percorso guiderà i visitatori in un’atmosfera unica, in cui saranno coinvolti non solo gli occhi ma tutti i sensi; uno spettacolo unico in un paesaggio di impareggiabile bellezza che rende l’idea di quanto generosa sia stata la natura con noi umani.

Il Music Festival, ad ingresso gratuito, permette, immersi nel verde, di ascoltare buona musica e di soddisfare il palato grazie alla presenza di numerosi e forniti stand gastronomici. Grande spazio quest’anno ad una ricca varietà di piatti con l’inserimento di un nuovo stand di mare per deliziarsi con primi piatti, frittura di pesce, impepata di cozze, fish&chips. Immancabili i succulenti sapori della tradizione salentina con pittule, ottima carne a km 0, pucce, panini e tanto altro ancora, il tutto preparato dalle sapienti mani di chef locali.

Il programma musicale prevede ogni sera fantastiche e coinvolgenti esibizioni live di vari artisti.

Il 10 agosto a salire per primo sul palco sarà P40, l’umile poeta cantattore si esibirà in uno spettacolo musicale che racconterà con ironia aspetti culturali e sociali del Salento. Una miscela di teatro, musica e satira da non perdere e che riscalderà gli animi per accogliere al meglio gli Alla Bua. Uno dei migliori gruppi della musica popolare che con l’energia liberatrice della loro pizzica, in una riproposizione molto appassionata del repertorio tradizionale salentino, farà saltellare sino a tarda notte

L’11 agosto sarà la volta di Mino De Santis, poeta e cantautore salentino che da oltre 25 anni canta la nostra Terra attraverso pittoreschi personaggi. E poi, il protagonista principale della serate, il grande Antonio Castrignanò, voce e tamburo de La notte della Taranta, sicuramente uno dei cantautori e musicisti più eclettici e trascinatori nell’attuale scena musicale salentina. Col suo tamburello fomenterà gli animi per una notte “da pizzicati”.

Il 12 agosto sarà, invece, una serata all’insegna del puro divertimento. I primi a salire sul palco saranno Gli Influenzer, band salentina che trascinerà sulle note di grandi successi del panorama musicale italiano e non solo. Subito dopo cederanno spazio ai Rewind, fantastico gruppo di musica dance anni 70 e 80.

Il 13 agosto, per il gran finale, ospite della serata sarà Fulvio Palese, musicista salentino, riconosciuto a livello internazionale. Grande sassofonista che farà respirare a tutti dell’ottimo jazz, le sue note rivelano la verità della musica come varietà, come influenza di sonorità diverse, di sensibilità coerentemente armonizzate in un mood che mira all’espressività del sentimento. E proprio sulla scia del messaggio della bellezza della varietà della musica per chiudere la serata si varia genere con la contagiosa allegria dei The Lesionati Band ft. Francesca Giaccari. Lo spettacolo musicale più pazzo del Salento capitanato da Giampaolo Catalano con le stravaganti incursioni del Re delle maschere salentine, il folle Zonno Cacudi Show. Tutte le loro parodie, il loro humor, il meglio della musica salentina ed italiana per chiudere alla grande un music festival dal sapore straordinario.

INFO: Ingresso Gratuito

Stand gastronomici aperti dalle ore 19:30

Inizio Musica Live ore 21

Visite guidate nel museo Kalòs a partire dalle ore 21

Parco Kalòs