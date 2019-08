Notte Bianca dei bambini e delle bambine a Sternatia

Oltre 10 anni fa nasceva a Sternatia la Notte Bianca dei Bambini e delle Bambine, la prima manifestazione serale che aveva l’ambizione di consegnare ai piccoli cittadini di Sternatia e non solo, il paese nelle ore serali.

Da allora non ha mai cambiato nome: LA TORTA IN CIELO, dal titolo del libro di Gianni Rodari. Infatti è proprio questo il tentativo, riuscire a vedere una torta in cielo per quella sera, riuscire a vedere il lato bello delle cose, riuscire a trasformare la paura del buio in amore per le sfumature notturne, la paura dell’incubo nella voglia di sognare.

Un’iniziativa quindi, ispirata alla notte, al sogno, alla magia che, anche per quest’anno, farà giocare bambini e adulti, di Sternatia e non solo.

Come succede ormai da oltre dieci anni, Sternatia si trasforma per l’occasione in un luogo magico dove divertirsi, sognare, imparare, creare ed esplorare.

La manifestazione quest’anno si sviluppa nella Villa Comunale.

A partire dalle 20.30 sono previsti: Artisti di strada e strane figure guidati dall’artista PUK.

L’invasione di giochi di legno creativi e semplici del ludobus piemontese della cooperativa Valdocco: un furgone attrezzato e colorato di giochi, frutto di una ricerca sul gioco di tradizione dal mondo tra il 1300 fino ai giorni nostri. In programma per la notte circa 50 grandi giochi da strada da installare lungo il percorso.

Sempre in funzione anche l’Ecocarosello la Giostrina Ecologica meccanica artigianale in giro in questi giorni nel Salento ma che nella serata a Sternatia sarà messa a disposizione di tutti i bambini, i quali in sella a degli strani cavallini vivono un'esperienza divertente e significativa. Un momento magico, che tiene accese fantasia e creatività e divulga una visione ecologica.

Alle 21,30 inizia Love & Fire spettacolo di teatro acrobatico con sedie d'equilibrio Roue Cyr, Tessuti Aerei e Fuoco a cura del Duo Ma'Mè Circus

E se non vuoi sognare ma anche conoscere, immancabili i telescopi e le notizie astronomiche del Gruppo Astrofili Salentini.

Lo spettacolo principale sarà a cura della Compagnia Madame Rebiné che presentano per la prima volta nel Salento: GIRO DELLA PIAZZA una commedia circense che racconta di una rocambolesca gara ciclistica in cui gli spettatori saranno coinvolti dall'inizio alla fine. Un po' sagra di paese e un po' varietà televisivo; per celebrare quello sport che più di tutti ha unito e avvicinato gli spettatori.