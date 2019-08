Terribile scontro tra moto e auto: 24enne finisce in ospedale

L’incidente nella giornata di ieri in una zona di campagna a Felline.

Terribile scontro ieri a Felline, in una zona di campagna, tra un’auto e una moto: nella circostanza è rimasto ferito un 24enne di Melissano, che viaggiava a bordo di una Honda 600. Sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno condotto il giovane centauro in ospedale in codice rosso.