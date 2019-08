"La notte dei poeti" alle Cesine e nel parco di Rudiae

Venerdì 9 agosto (ore 21 - ingresso libero) nella Riserva naturale dello Stato Oasi WWF Le Cesine di Vernole e domenica 11 agosto nel Parco Archeologico di Rudiae (ore 19 - ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria - 0832306194 - 3892105991) con La notte dei poeti prosegue la programmazione del progetto Taotor di Astragali Teatro.

La settima edizione dell’iniziativa della compagnia salentina dedicata alla poesia è uno spazio per dare voce a molteplici esperienze di scritture poetiche, che sono presenti sul nostro territorio. La Notte dei poeti coglie la complessità della ricerca che si è sviluppata negli ultimi decenni e crea una possibilità di incontro tra chi scrive e chi va incontro alla scoperta della scrittura attraverso la lettura e l’ascolto. Elabora una risposta ad una necessità diffusa di conoscenza e di ascolto della poesia, a cui corrispondono occasioni limitate di confronto. Nel primo appuntamento, venerdì 9 agosto alle Cesine, l'attore, regista e direttore artistico di Astragali Fabio Tolledi leggerà, con musiche eseguite al piano da Mauro Tre, testi poetici di Rilke, Dylan Thomas, Gozzano, Pasolini, Zanzotto, Yeates, Mandel'Stam. Domenica 11, invece, nel Parco Archeologico di Rudiae si alterneranno poeti, musicisti, attori, cantanti per dare voce e suono alla poesia. Tra gli ospiti Claudia di Palma, Simone Franco, Simone Giorgino, Lucio Giannone, Gianluca Milanese, Roberta Quarta, Fabio Tolledi, Mauro Tre, Marco Vetrugno, Rocco De Santis e Anna Cinzia Villani. Sino al 30 ottobre grazie a un accordo stipulato tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto e ARVa SRL, in collaborazione con il Comune di Lecce, sarà possibile visitare il Parco di Rudiae ogni sabato e domenica alle 10 e alle 17 e dal lunedì al venerdì solo su prenotazione (ingresso 4 euro). Per la visita (della durata di circa due ore) si consigliano scarpe comode, copricapo/cappellino e acqua. Info e prenotazioni per le visite 3491186667 - 3495907685 - info@parcoarcheologicorudiae.it - parcoarcheologicorudiae.it. L’ingresso al Parco, dotato di un parcheggio interno nell’area di Fondo Acchiatura, è situato in Via A. Mazzotta (40°19'55.6" N 18°08'46.3" E), di fronte all’IISS Presta Columella.

Taotor è un articolato progetto triennale promosso da Astràgali Teatro, finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso pubblico per lo Spettacolo e le Attività culturali FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia, in collaborazione con Ar.Va, Theutra e il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento e con i comuni di Lecce, Vernole, Castro e San Cesario di Lecce.

Info e prenotazioni 0832306194 - 3892105991