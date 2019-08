Il mercato del sesso "va in vacanza". boom di escort anche a Lecce

I dati di Escort Advisor": molte escort si trasferiscono nelle località turistiche nei mesi estivi dove c'è più richiesta.

Con il boom dei turisti nelle località di vacanza prende il via anche la “migrazione” delle escort. Lo rileva Escort Advisor, motore di ricerca e primo sito di recensioni di escort in Europa che ha registrato un aumento di “offerta” per i mesi estivi in provincia di Lecce, come a Bari e Foggia. Nel Salento le escort da giungo ad agosto sono aumentate del 28%, in provincia di Foggia del 41% e in quella di Bari del 49%. Si spopolano invece le grandi città e le zone a minore vocazione turistica.

“Ogni anno ad agosto, ormai da 5 anni ovvero da quando operiamo in Italia, nel settore si riscontra un aumento di presenze nelle maggiori località turistiche, soprattutto marittime. Il calo di presenze generale, soprattutto nelle grandi città, è imputabile anche al fatto che ad agosto anche le sex workers si concedono un periodo di vacanza di almeno due settimane - commenta Mike Morra, fondatore del sito - Vedremo se nel 2019, come sembra fino ad ora, queste tendenze saranno confermate”.

Con il proprio motore di ricerca EA-Bot, Escort Advisor indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia per poter verificare i numeri recensiti dai propri utenti. Grazie a questa attività giornaliera, è in grado di conteggiare i singoli numeri di telefono pubblicizzati (anche su più siti) da una escort, fornendo così delle statistiche riguardo l’attività nelle singole città, province e in tutta Italia.

In Italia ha oltre 1,6 milioni di utenti al mese ed è tra i primi 60 siti internet più visitati in assoluto