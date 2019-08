Liverani studia l’alternativa a Mancosu: "Servirebbe un elemento che sposta da solo gli equilibri"

"Abbiamo le idee chiare sul da farsi - aggiunge il tecnico -, nella posizione di Mancosu possono giocare Lo Faso e Shakhov ma il modulo, comunque, dipenderà dagli ultimi arrivi"



La giornata di ieri è stata giornata di conferenza per mister Fabio Liverani, che di fronte alla stampa ha snocciolato i vari temi di queste prime settimane di lavoro in casa Lecce, con un occhio anche sul calciomercato, discorso che ad oggi appare certamente il più gettonato: “Siamo a buon punto con la preparazione, i ragazzi hanno lavorato bene e continuità. Mancosu è stato fermato da un problema della scorsa stagione, Benzar e Shakhov, arrivando da realtà diverse, hanno pagatoun adattamento agli allenamenti con dei sovraccarichimuscolari, ma saranno certamente pronti per la gara contro l’Inter del 26 agosto; molto bene hanno lavorato bene invece La Mantia, Falco e Lapadula che si è impegnato tantissimo”.

“Per quanto riguarda il mercato – prosegue il tecnico romano –, sono in piena sintonia con la proprietà e con il direttore sportivo e abbiamo le idee chiare sul da farsi; servirebbe un calciatore forte, magari in grado di spostare da solo gli equilibri di questa squadra. L’ alternativa a Mancosu nel ruolo di trequartista? Possono giocare in quella posizione sia Lo Faso che Shakhov, che in carriera ha ricoperto più volte quel ruolo. In questo momento stiamo lavorando sul 4-3-1-2 e sul 4-3-3, ma proviamo anche la difesa a 3, considerando che abbiamo gli uomini per farla. Il modulo, comunque, dipenderà dagli ultimi arrivi, bisognerà lavorarci sulla completezza della rosa”.



