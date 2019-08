Gallipoli, è arrivato Samar: lo yacht extralusso da 650mila euro a settimana

L'imbarcazione inglese è arrivata ieri per una delle tappe del suo tour nel Mediterraneo.



Uno yacht extralusso da 650mila euro a settimana: è Samar, gioiello di 77 metri di fabbricazione inglese, in tour per il Mediterraneo che ha attraccato ieri nel porto di Gallipoli.

Il Samar è uno yacht a noleggio per vacanzieri particolarmente esigenti: all'interno, oltre al centro benessere, alla piscina e alla sala cinematografica, è presente una grande palestra attrezzata ed una sala per ricevimenti, i diversi livelli sono collegati da un ascensore ed è presente un comodo eliporto, adatto ad accogliere anche velivoli di grossa taglia.

I lussuosi interni sono firmati dal designer Joe Thome. Il Samar può ospitare fino a 12 persone ma non si sa chi siano i vacanzieri del lusso che hanno scelto di fermarsi a Gallipoli in questi giorni.