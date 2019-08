Fototrappole, pioggia di multe a Porto Cesareo, tra gli "sporcaccioni" anche turisti

Fenomeno in aumento nella marina ionica che si è atterzzata per stanare gli incivili

Le fototrappole anti sporcaccioni disseminate nel territorio di Porto Cesareo continuano a fare “vittime”. I trasgressori colti in flagranza aumenta di giorno in giorno, con punte di massima proprio in questo periodo a causa dell'elevata densità demografica nella marina è in tutto il territorio di competenza.

Se nel 2018 sono state sanzionate oltre 100 persone (per oltre 16mila euro in totale di sanzioni),per il 2018 il bilancio è destinato ad aumentare. Entro giugno infatti sono state elevate già 60 sanzioni, e numerose sono quelle elevate in questi giorni. Una ventina.

la collaborazione tra amministrazione comunale e vigili urbani del locale comando, ha consentito di individuare i trasgressori puntualmente ripresi dalle telecamere, attive tutto il giorno in diversi punti, a rotazione.

L'importo della sanzione è di circa 300 euro a testa.

"Lungo le strade del comune nelle loro pertinenze nonché in aree ad elevato valore ambientale - spiega il sindaco Salvatore Albano - vengono abbandonate costantemente elevate quantità di rifiuti, anche speciali, con effetti devastanti sia sul piano della tutela ambientale che della normale convivenza civile. Tali abbandoni creano aree degradate e situazioni di criticità anche sotto il profilo igienico-sanitario, la rimozione di queste microdiscariche comporta oneri non indifferenti per il bilancio dell'ente".