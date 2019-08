Bande a Sud: a Trepuzzi vanno in scena in Boomdabash

Dal 2012 il festival Bande a Sud porta in piazza grande musica, tradizione, magia, trasformando ogni volta Piazza Largo Margherita a Trepuzzi nel centro salentino degli immaginari bandistici.

Qui, il grande patrimonio bandistico del Sud e la musica da strada si legano ai ritmi del mondo in una grande esperienza di comunità. Il festival, anche quest’anno, si inserisce nel progetto de "Il suono illuminato", risultato vincitore del programma triennale per lo spettacolo della Regione Puglia e che vede Trepuzzi come comune capofila insieme ad altri quattro comuni del Nord Salento, (Guagnano, Surbo, Squinzano, Salice) per un serrato ventaglio di spettacoli di alta qualità che incontrano le tradizioni e tipicità nord salentine, non solo in estate.





Domenica 11 Agosto, in Largo Margherita, dalle 22.00, il clima riflessivo lascia il posto a quello che si preannuncia come un’apertura col botto: I Boomdabash con il loro Per un milione tour. Atteso “ritorno a casa” della crew salentina dopo gli ultimi grandissimi successi, da “Non ti dico no”, cantato in coppia con Loredana Bertè. successo confermato, esattamente un anno dopo, dal recentissimo “Mambo salentino”, questa volta in un duetto con una delle regine del pop italiano, Alessandra Amoroso. Incontri che confermano la versatilità della band salentina, in grado di mixare sapientemente in un tutt’uno davvero inedito e sorprendente i tanti elementi del reggae, soul, drum and bass e hip hop. Il loro stile iniziale, schietto quanto radicale e impegnato, è in grado così di sposarsi anche con il pop e tanti suoi protagonisti. Sul palco di Largo Margherita i Boomdabash attraverseranno la loro storia musicale, inizia- ta con le dancehall e anni di militanza nel reggae movement italiano e salentino, proseguita poi con un primo album, “Uno”, che svelò subito lo straordinario talento della crew. Biggie Bash, Payà (il trepuzzino Paolo Pagano), Blazon e Mr. Ketra hanno da poco festeggiato i 15 anni di carriera, partita dal Nord Salen- to e approdata ovunque.