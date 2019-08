Colpito da 5 colpi di pistola mentre va a lavoro: uomo in codice rosso

Sparatoria in pieno centro questa mattina intorno alle 6,30. Ferito un dipendente di una ditta di asfalti.



Si stava recando a lavoro in scooter quando è stato colpito da cinque colpi di pistola. Sparatoria questa mattina in pieno centro a Soleto: erano circa le 6,30 quando un dipendente di una ditta di asfalti della zona è stato attinto da 5 colpi di arma da fuoco che lo hanno colpito alla schiena e alle gambe: l'uomo, riuscito a mettersi in salvo, è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso al "Vito Fazzi" di Lecce. Sul posto i carabinieri della stazione di Maglie.