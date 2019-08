Strisce blu di nuovo in funzione: in attesa del contenzioso si pagherà il parcheggio

Il Comune di Casarano ha deciso di ripristinare il pagamento della sosta nelle aree dedicate.

Il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento del Comune di Casarano tornerà attivo da lunedì prossimo. A occuparsene sarà la società Vigeura srl. L’uso delle aree di sosta blu prevede il pagamento della tariffa oraria di 0,80 euro con tariffa minima pari a 0,50 euro. Sono state previste due tipologie di abbonamento: per i residenti al costo mensile di 15 euro; per i non residenti al costo mensile di 35 euro.

Diverse sono le possibilità di pagamento: direttamente al parcometro, o tramite carte bancarie, oppure a mezzo smartphone utilizzando l’app Whoosh. È stato istituito presso il Palazzo Comunale un info point aperto dal 5 agosto, nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30; martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30. L’ufficio potrà essere contattato al numero 393.6209691 o alla e-mail casarano@vigeora.it.