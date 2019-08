Salmo, torna nel Salento dopo successo di "Playlist": live a Santa Cesarea

Venerdì 9 agosto, ore 22, presso il Pyrex Arena di Santa Cesarea Terme in programma il concerto di SALMO per la seconda edizione del Luce Music Festival.

Approdi Musicali, progetto vincitore dell'Avviso pubblico Spettacolo dal Vivo e Residenze artistiche promosso dalla Regione Puglia: un festival itinerante che attiva iniziative pluricentriche, portando eventi di musica live, con artisti nazionali e internazionali, su tutto il territorio regionale

L’appuntamento di venerdì 9 agosto a Santa Cesarea Terme rientra nel “Playlist Tour 2019” di Salmo che ha registrato il tutto esaurito in ogni tappa. La tournée si è aperta a dicembre con tre epici sold out nei palazzetti di Vigevano, Roma e Milano, dove, davanti a migliaia di persone, ha presentato il suo nuovo album “Playlist” (Sony Music) accompagnato da moltissimi ospiti, tra cui Coez, Gemitaiz e Nitro. Il disco è uscito il 9 novembre 2018 ed è certificato triplo platino. Su Spotify ha registrato il maggior numero di stream in 24h (9.956.884) nel giorno dell’uscita e il maggior numero di stream in una settimana (43.882.595). Inoltre, è la prima volta che un artista italiano si colloca nella Global Chart di Spotify con 8 brani. Nelle classifiche FIMI-Gfk, “Playlist” è entrato direttamente al 1° posto degli album più venduti e ha conquistato totalmente il podio dei singoli più venduti: tutti i 13 brani dell’album sono stati nelle prime 16 posizioni della classifica.

Dopo aver infranto tutti i record su Spotify sia con il singolo “90MIN” (triplo disco di platino) sia con l’album “Playlist” in testa alle classifiche FIMI-GfK, è anche il primo artista italiano a lanciare in esclusiva su Netflix un video musicale e ad avere un canale dedicato sul celebre sito hard “Pornhub” dove, con un’operazione di marketing fuori dagli schemi, ha lanciato il nuovo disco.

Dopo il successo del cortometraggio di “Lunedì” con la partecipazione straordinaria di Alessandro Borghi, oltre 2 milioni di views su Youtube in una settimana e al #1 in Music Video Trending Chart, dal 15 marzo è disponibile in radio “Cabriolet”, il suo nuovo singolo feat. Sfera Ebbasta, già certificato doppio disco di platino. Mentre, il brano “Il cielo nella stanza” è certificato 4° Disco di Platino.

Recentemente, l’artista è stato protagonista del progetto Open Sea Republic in collaborazione con Red Bull: dal 21 al 23 giugno un traghetto di GNV (Grandi Navi Veloci) è diventato lo scenario per 36h di uno speciale festival diretto da Salmo. Gli spazi della nave sono stati animati giorno e notte con dj set, concerti live e showcase con Salmo e molti altri artisti, producer e dj da lui selezionati. Oltre alla musica, durante tutto il tragitto sono state previste varie attività ricreative dedicate a videogiochi e cinema. Il rapper, insieme a degli ospiti a sorpresa, è salito sul palco allestito sul ponte della nave per uno speciale live set, una performance unica di circa 3h pensata ad hoc per questo evento.

Salmo è un pioniere della musica che, inserendosi nella scena rap, è stato in grado di cambiarne i connotati di genere, introducendovi elementi di elettronica e rap hardcore come ancora non si era mai visto in Italia.

Protagonisti della seconda edizione del Luce Music Festival, oltre Salmo: Cosimo Damiano Damato, Violante Placido, Carl Brave, Antonello Venditti, Rimbamband e Dario Vergassola

Il Luce Music Festival è promosso da Urem, Fanfara e Ulixes S.C.S.