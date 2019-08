“Arte interattiva 3D”, torna il fantastico mondo di Tina Marzo

Dal 7 agosto al 16 settembre a Palazzo De Marco a Maglie, ritorna la quarta edizione della mostra che sconvolge tutti i canoni dell’illusione.

Un’esposizione dedicata all’arte contemporanea e ai suoi linguaggi, capaci di esprimere diversi Stati dell’anima, come la complessità delle sensazioni legate ai sentimenti, le esaltazioni delle emozioni più gioiose e le percezioni più profonde. Il vero protagonista della mostra e il pubblico che si riappropria degli spazi espositivi, divenendo fruitore e divulgatore allo stesso tempo, avendo la possibilità di fotografare liberamente tutte le opere esposte. Un coinvolgimento a 360° con lo scopo di creare in atmosfera magica e inusuale

La mostra “L’Arte interattiva 3D” è prodotta e curata dall’artista Tina Marzo, artista salentina arrivata a far parte della biennale di Venezia nel 2018, con pubblicazioni delle sue opere sul catalogo d’arte contemporanea Mondadori e l’Atlante dellAarte De Agostini.

Mettersi in gioco in prima persona, la scelta fra ammirare e partecipare, la particolarità di esserci nell’opera e non più guardarla da fuori rende questa esposizione singolare nel suo genere. Ed è ciò che Tina marzo chiede a chi entra nella sua straordinaria mostra dove, per esempio, lo spazio viene ripetuto all’infinito in un sfaccettato gioco di specchi nel quale bisogna immergersi e magari cercare di contarsi

Il percorso inizia con la magia. Immergersi ad esempio in un mondo fantastico e ritrovarsi a 348400 km di distanza dalla terra oppure in bilico sul monte Hua a percorrere la passeggiata più pericolosa del pianeta, ma anche lasciarsi planare sul fiume in un percorso rafting, o vivere il brivido di ritrovarsi in un’arena oppure un selfie, con Mozart o con la bella Marilyn Monroe.

L’arte è nata con il mondo e ha toccato il suo apice nel 1500 con la scomparsa di Leonardo Da Vinci, il 2 maggio 1519: non poteva quindi mancare un pensiero dell’artista a celebrare, con un’opera, un uomo, una mano, una mente unica al mondo

Ci saranno anche delle installazioni architettoniche come la camera di Ames progettata dal Designer Massimo Raho.

La mostra rimarrà aperta dalle ore 19 alle ore 23.30 tutti giorni