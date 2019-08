"Babbatu", lo spettacolo di Pierluigi Mele debutta a Melpignano

Sabato 10 agosto, alle ore 21, presso il Chiostro Ex Convento Agostiniani a Melpignano, debutta lo spettacolo teatrale di Pierluigi Mele.

Uno spettacolo sul Salento attraverso i cinque sensi. Attraverso le storie “di confine” di figure esemplari. Attraverso i simboli di cinque luoghi definiti: Otranto, Castro, Santa Cesarea, Leuca, Gallipoli. E poi il sonno a boccaperta di “Frate Asino”, le tavole di San Giuseppe, il tabacco Xanti Yaca, le fabbriche del tessile “in nero”, Renata Fonte. Memorie, suggestioni, miraggi legati al vissuto di noi tutti. Dalle figure primitive delle grotte ai deserti delle cave, dal sibilo degli ulivi alla potenza della luce, dal biancore della calce all'incognita del mare. Prende così vita un’esplorazione dell’anima dei luoghi, messa in scena con la passione della scoperta e la freschezza dello stupore, con una sorta di incantamento infantile. In BABBATU fanno da guida i libri che del Salento hanno parlato, ma attraverso una scrittura scenica agile, per un teatro musicale di affabulazione, che stabilisce un’intimità diretta con il pubblicoa Con BABBATU, Pierluigi Mele continua il suo originale teatro d’evocazione intorno al Sud, allestendo una sinfonia densa di gioia, trasfigurazione e ironia, dove il racconto s’intreccia indissolubilmente alla musica dal vivo. In scena, su un cavalletto, campeggia una tela bianca, attraverso la quale proiettarsi a Sud ad occhi chiusi.

La replica del 10 agosto è realizzata grazie al Comune di Melpignano e all'Unione dei Comuni della Grecìa Salentina.

Con Pierluigi Mele, racconto

Marco Tuma, musiche dal vivo