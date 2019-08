Mostra mercato della ceramica a Cutrofiano, al via 47esima edizione

Si apre oggi, alle 19.30, a Cutrofiano, la Mostra Mercato della Ceramica Artistica, organizzata dal Comune di Cutrofiano, riconosciuta “Città della Ceramica”, con il patrocinio, tra gli altri, della Provincia di Lecce.

La manifestazione. giunta alla sua 47esima edizione, è stata presentata a Palazzo Adorno a Lecce, da Andrea Romano, componente dello Staff del presidente della Provincia di Lecce, Tommaso Campa, assessore alle Attività produttive del Comune di Cutrofiano, Beniamino Placì, presidente del Consiglio comunale di Cutrofiano, Santo Donno, responsabile della Promozione del Comune di Cutrofiano, Maria Antonietta Bove, presidente della Onlus “Amici di Nico” e Annatonia Visini della società Grafikart, che cura l’organizzazione dell’evento.

La Mostra Mercato della Ceramica Artistica si snoderà fino al 18 agosto nel borgo antico di Cutrofiano, tra vicoli e palazzi storici della capitale salentina dell’Arte della Ceramica Artistica e Tradizionale, trasformata in una vera e propria Città-Villaggio-Museo. I percorsi artistici e culturali saranno animati da musica, teatro e performance dal vivo di ceramisti, modellatori, decoratori.

In particolare, la Mostra si potrà visitare dall’8 al 18 agosto, dalle 18 alle 24 (ingresso gratuito). L’esposizione interesserà il borgo antico della città, il Museo Comunale della Ceramica, il Palazzo Ducale, la Congrega dell’Immacolata, Palazzo Bucci, Palazzo Calò, via Capo, via Filomarini, Piazza Municipio, Piazza Cavallotti. Il percorso consentirà di ammirare le preziose lavorazioni dell’argilla, dal neolitico al periodo medioevale, le creazioni dell’artigianato artistico in ceramica e pietra naturale, in legno, in ferro; i tessuti. Cutrofiano si trasformerà così in un “market” contemporaneo, dove poter trovare artisti, artigiani, ceramisti, designer e decoratori di ogni tipo.

Durante gli 11 giorni, la Mostra Mercato della Ceramica Artistica 2019 ospiterà ogni sera (21-24) concerti di musica popolare, jazz, swing, etnica e, ancora, performance di artisti e attori, lungo le strade, gli spazi e le aree riservate al percorso della mostra. Inoltre, il 12 agosto, alle 22, in piazza Municipio, farà tappa il Festival Itinerante “ La Notte della Taranta”. Durante il “concerto ragnatela”, i ceramisti locali si esibiranno nella lavorazione del vivo. Tra loro anche il neo pluripremiato campione del mondo dei “Mondial Tornianti” Giuseppe Colì.

La Mostra avrà anche uno slancio sociale con la straordinaria partecipazione di “Jobs Aut...un lavoro anche per me”, laboratorio performativo a cura della Onlus “Amici di Nico”, Centro specializzato per l’autismo, che coinvolgerà attivamente i ragazzi, nell’ambito del Progetto di inserimento e riabilitazione. La Congrega dell’Immacolata accoglierà la mostra “Una vita per l’arte” di Salvatore Carbone.