Droga nella cassaforte, indagini scovano le impronte di due giovani: arrestati per spaccio

Due misure cautelari per detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio, ieri sera, a Lecce.

Nella serata di ieri, a Lecce, i militari del Nucleo Investigativo del Reparto operativo del comando provinciale, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dall’ufficio Gip del Tribunale su richiesta della Locale Procura della Repubblica, per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, a carico di Simone Matteo Briganti, 20enne del posto, e Marco Pisanò, 22enne di Cavallino, entrambi incensurati.

La misura scaturiva dalle indagini successive all’arresto di Cristian Solida del 26 aprile scorso, quando quest’ultimo venne trovato in possesso di una cassaforte priva di chiavi, contenente ben 800 grammi di marijuana, 57 grammi di hashish oltre ad altro materiale per il confezionamento delle dosi.

La circostanza che aveva insospettito i militari era proprio il fatto che la cassaforte fosse chiusa e che, nonostante l’accurata perquisizione nell’abitazione delle chiavi, non era stata trovata traccia, tanto che si era ricorsi ai vigili del fuoco per l’apertura della stessa con una smerigliatrice.

L’intuizione dei militari è stata quella di manipolare il meno possibile la cassaforte in metallo e approfondire le indagini. Così oltre all’analisi di video della zona per identificare chi entrasse in quella zona e all’analisi del telefono dell’arrestato, con il supporto della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Bari, i carabinieri sono riusciti ad analizzare centimetro per centimetro i singoli pannelli della cassaforte in metallo e sul cellophane che avvolgeva gli stupefacenti ed isolare ed estrapolare delle impronte digitali di uno degli indagati proprio dagli involucri.