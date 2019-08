Nulla da fare per il Guendalina: il Tar ne conferma la chiusura

Confermata la chiusura con sospensione della licenza per quindici giorni al locale di Santa Cesarea Terme.

Nulla da fare per il Guendalina: la discoteca di Santa Cesarea Terme resterà chiusa per quindici giorni, come disposto dal questore di Lecce, Andrea Valentino. La terza sezione del Tar di Lecce, con presidente Eleonora Santo, ha respinto il ricorso presentato dalla società che gestisce il locale per richiedere l’annullamento del provvedimento del questore, dopo i fatti avvenuti all’alba del 28 luglio, con la maxi rissa scoppiata sulla pista da ballo.