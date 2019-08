Derby salentino col Nardò per la prima ufficiale del Casarano

Primo impegno ufficiale della stagione 2019/20: il Casarano, domenica 18 agosto, affronterà il Nardó allo stadio “Giovanni Paolo II”, nel turno preliminare di Coppa Italia di serie D.

La LND ha reso noti accoppiamenti e regolamento della 21esima edizione confermando la formula della competizione con le sole semifinali strutturate in partite di andata e ritorno, mentre gli altri turni si disputeranno in gara unica. Saranno i rigori a decidere chi passa il turno in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari.

La squadra che supera il preliminare accede al primo turno in programma domenica 25 agosto.

Per domenica 18 agosto il fischio di inizio è previsto alle ore 16, ma l'orario potrebbe cambiare in caso di diverso accordo fra le società.