La gita in mare si trasforma in un incubo, affonda barca a Leuca: salve 8 persone

A bordo del natante anche 4 bambini.



Una tranquilla gita in mare si è trasformata in un incubo: una barchetta è affondata questa mattina al largo di Santa Maria di Leuca. A bordo 8 persone, tra cui 4 bambini, che sono stati tratti in salvo grazie al tempestivo intervento di una seconda barca passeggeri della ditta "Colaci nautica".

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la barca, di proprietà di uno dei passeggeri, ha iniziato ad imbarcare acqua a causa del mare mosso e del cattivo posizionamento delle persone a bordo, in quel momento tutte a prua.

Una seconda barca, questa volta di trasporto passeggeri, che passava da lì in quel momento, ha percepito la situazione di pericolo ed è intervenuta, trasbordando le 8 persone da un'imbarcazione all'altra e traendole in salvo.



Tempestivo l'intervento della Capitaneria di porto, allertata dai presenti, che ha successivamente recuperato la barca affondata. Sul posto anche i sanitari del 118, intervenuti a seguito del malore di uno dei passeggeri.