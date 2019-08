Lecce, trattativa Babacar in fase avanzata. Oltre a Yilmaz spunta Tavares

L'ad emiliano Giovanni Carnevali, a Sky, conferma che c'è un fitto dialogo col Lecce per portare nel Salento Babacar, Dell'Orco e Goldaniga. Sarà decisiva, ora, la volontà dell'ex centravanti della Fiorentina. Dalla Francia: "Al Lecce interessa Tavares".



Uno dei nomi più caldi per ciò che concerne il reparto offensivo del Lecce è senza dubbio quello dell’attaccante senegalese Khouma Babacar, attaccante per il quale il sodalizio di via Costadura è al lavoro da diverse settimane, trovando anche un accordo totale con il Sassuolo come confermato ai microfoni di Sky dall’ad emiliano Giovanni Carnevali: “Con il Lecce la trattativa è ormai in fase avanzata, sia per Babacar che per Dell’Orco e Goldaniga, ora la decisione spetta ai ragazzi, soprattutto a Babacar se ha la volontà di andare a Lecce, considerando che cedere il ragazzo in prestito era già un nostro obiettivo. Da parte nostra con la società salentina abbiamo già raggiunto l’accordo”.

Oltre al nome del centravanti ex Fiorentina e all’ormai noto tormentone estivo che risponde al nome del turco Burak Yilmaz, nelle scorse ore la nota rivista francese France Football ha parlato di un interessamento giallorosso all’attaccante capoverdiano e capitano del Dijon Julio Tavares; ad oggi però non arrivano conferme in merito con il diesse Meluso che dopo aver sondato la pista dovrà decidere se presentare un’offerta ufficiale alla società transalpina.





Fonte: salentosport.net