"Il piccolo principe", unica data nel Chiostro dei Teatini a Lecce

Continua la sua tournée, la fortunata produzione della Compagnia Salvatore Della Villa "Il Piccolo Principe" di Antoine de Saint-Exupéry.

Dopo le tre repliche ad Otranto, nel suggestivo atrio del Castello Aragonese, per l'ultima replica estiva, lo spettacolo sarà in scena il 9 agosto nel Chiostro dell'Ex Convento dei Teatini a Lecce (sipario ore 21.30). Si comunica, inoltre, che la data del 10 agosto è stata annullata. Gli spettatori che hanno acquistato in prevendita i biglietti, online sul sito www.vivaticket.it o presso i punti vendita, potranno richiederne il rimborso entro il 4 settembre.

Uno spettacolo fedele e coinvolgente che incanta i più piccoli ed emoziona gli adulti. Una galleria di figure attualissime, metafore della condizione umana. Fedele al testo di Saint-Exupery, Salvatore Della Villa inserisce elementi di grande originalità. Uno spettacolo coinvolgente, un allestimento dal sapore “felliniano” allegramente sognante, che incanta i più piccoli ed emoziona gli adulti.

La produzione dello spettacolo è giunta al suo IV° allestimento dopo il successo di critica e di pubblico, e lo spettacolo essendo adatto sia ai bambini che agli adulti ha registrato il sold out in tutte le repliche fino ad ora programmate dal 2008 ad oggi. Spettacolo fedelissimo al testo di Saint-Exupéry, la cui produzione è stata una delle rare produzioni mondiali autorizzate dagli eredi e Gallimard, che hanno concesso il placet scrupoloso di rappresentazione per l'adattamento e la regia a Salvatore Della Villa. Gli stessi costumi e scene, disegnate dall'artista Disney Emilio Urbano, sono fedeli ai disegni originali dell'autore. Le musiche originali sono firmate da Gianluigi Antonaci, che ha cucito addosso ad ogni personaggio note e temi identificativi di grande atmosfera.

Il Narratore condurrà in un viaggio lungo pianeti, stelle ed asteroidi, luoghi cui i grandi hanno attribuito un numero per nome, ma dove lo spazio non è più grande di una casa. Piccoli mondi abitati da buffe mediocrità e tragiche megalomanie: l’ubriacone che beve per dimenticare la vergogna di bere; il re che per esistere ha bisogno di comandare su un pianeta abitato solo da lui; il vanitoso che si accorge degli altri solo quando questi lo ammirano; l’uomo d’affari che trascorre il suo tempo a contare le stelle, il che basta a fargliele sentire tutte sue, color giallo oro, come i soldi, con cui comprarne ancora altre; il geografo che attende i resoconti degli esploratori ed intanto ignora la geografia del proprio pianeta; il lampionaio che accende e spegne ogni minuto l’unico lampione del pianeta .

Ogni giorno il Narratore impara qualcosa di sé e del pianeta del Piccolo Principe, l’asteroide B 612, un luogo poco più grande di una casa; su quel pianeta il Piccolo Principe custodisce un tesoro prezioso per la sua bellezza, una rosa, indifesa eppure fiera delle proprie quattro spine, delicata ed esigente, perché lui ne è responsabile per essere l’unica cosa l’uno per l’altra.

Anche il Piccolo Principe ha bisogno di conoscere altri pianeti diversi dal proprio. Perché così è la vita, lui è cresciuto e d’un tratto il mondo appare senza confini. Come il deserto sul pianeta Terra, dove il serpente gli ha insegnato che il male esiste e qualche volta può servire anche a condurre verso il bene. Sulla Terra il Piccolo Principe ha scoperto un giardino fiorito di rose, dove, piangendo, ha capito che il suo fiore non era l’unico al mondo. Ma la volpe era lì per insegnargli che l’amicizia, come l’amore, è una di quelle rare cose che a dividerle si moltiplicano e ciascuna, quando è vera, resta sempre unica.

IL PICCOLO PRINCIPE di Antoine de Saint-Exupéry

con Filippo De Carlo, Salvatore Della Villa, Rossana Peraccio, Matteo Padula, Maria Margherita Manco,

Mariapaola Sistilli, Elena Spinelli.

Musiche Originali e Sonorizzazione Gianluigi Antonaci

Disegni Scene e Costumi dagli originali Emilio Urbano

Video di Scena Andrea Federico

Trucco di Scena Sandra De Santis Gianfranco Protopapa

Realizzazione Costumi Degas – Elena Cretì

Realizzazione Scenografia Depo Scenografie

Adattamento e Regia Salvatore Della Villa

9 agosto 2019

Chiostro dei Teatini, Via Vittorio Emanuele II LECCE

porta ore 21.00 - sipario ore 21.30

BIGLIETTI

intero €15 (posto unico non numerato) + diritto di prevendita €1,5

ridotto €10 per bambini fino a 12 anni (posto unico non numerato) + diritto di prevendita €1,5

Prevendita on line su Vivaticket e punti vendita autorizzati

Info:

Compagnia Salvatore Della Villa 329.7155894/327.9860420

salvatoredellavilla.teatro@gmail.com